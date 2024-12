Terzotemponapoli.com - Lukaku alla soglia dei 400 goal

Romelu, attaccante del Napoli, è a quota 391 gol in carriera e contro il Torino, una delle sue vittime preferite, vorrebbe avvicinarsi al traguardo dei 400 gol. Questo, in sintesi, quanto scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Nonostante le critiche mosse al belga, anche quest’anno il bottino non è da poco. In 11 partite l’attaccante ha realizzato 5e 4 assist. Antonio Conte ha voluto fortemente Romelu e lui ha voluto solo Conte e il Napoli. E’ un calciatore che ce la sta mettendo tutta a ritrovare la forma dopo un ritiro non svolto con i compagni e che si sacrifica tanto per la squadra. Di seguito quanto scrive il quotidiano sportivo.a -9 dai 400Così il Corriere dello Sport: “Romelu 391: è il prefisso dei gol di. E il contorovescia inaugurato domenica scorsa con la Roma può continuare: il gol segnato da Rom ha permesso al Napoli di vincere la nona partita in campionato e a lui di portarsi a -9 da quota 400 reti in carriera.