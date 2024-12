Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Mylin 2024 in DIRETTA: Jasmin Coratti si ferma ai quarti, ora è il turno degli uomini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMASCHILI8.10 Brutta caduta per Claudia Riegler, ma fortunatamente sembra tutto ok per la veterana austriaca. Avanza dunque senza problemi Tsubaki Miki. Per la giapponese sarà semifinale bis contro Ledecka dopo quella di ieri in gigante.8.08 Subito un errore pesantissimo per. Quarto di finale che diviene quasi un allenamento per Ledecka. La ceca continua a dominare approdando in semifinale.8.06 Errore grave nella parte alta per la tedesca Loch. Tutto facile dunque per l’elvetica Julie Zogg, che non si scompone controllando agevolmente la heat. Ora la mission impossible di. L’azzurra sfida la ceca Ester Ledecka.8.04 Prova solidissima di Sabine Payer. L’austriaca liquida la polacca Krol-Walas irrompendo in semifinale.