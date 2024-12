Ilrestodelcarlino.it - Lisippo, 60 anni ma è ancora in Usa. Tra pochi giorni ‘mossa’ del sindaco di Fano

, 1 dicembre 2024 – Sono trascorsi esattamente 60dal ritrovamento del, ma l’attaccamento dei fanesi a questa statua pescata il 14 agosto 1964 dal motopeschereccio fanese “Ferruccio Ferri” al comando di Romeo Pirani, non è mai venuto meno. Lo ha riconfermatofa il programma di RaiPlay Italia, “Viaggio nella bellezza”, che ha trasmesso una intera puntata sul, dal titolo “L’atleta conteso” a cura di Emanuele Colarossi per la regia di Antonio Carbone. In poco meno di un’ora è stata sviscerata tutta la storia di questa opera d’arte, considerata tra le più importanti dell’età classica, se non altro perché è l’unico capolavoro esistente attribuito allo scultore greco, vissuto tra il 370 e il 320 a.C., autore di tantissimi bronzi, uno dei quali, “L’Atleta vittorioso” appunto, rivenuto nell’Adriatico e ora esposto al Paul Getty Museum in California.