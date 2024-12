Ilveggente.it - Lecce-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quattordicesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie,, diretta tv,.Unarimaneggiata e soprattutto spuntata non ha potuto far altro che accontentarsi di un punto nelle trasferte con Milan e Aston Villa, entrambe terminate 0-0. I bianconeri di Thiago Motta continuano ad incassare pochissimi gol – attualmente la miglior difesa del campionato con appena 7 reti subite – ma senza una punta di ruolo (Vlahovic è infortunato) aumentare la media realizzativa diventa ancora più difficile.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itE se a San Siro, una settimana fa, Locatelli e compagni non si sono quasi mai fatti vivi in area avversaria, nella notte di Champions a Birmingham hanno cercato di limitare i danni pur creando più pericoli rispetto al match coi rossoneri.