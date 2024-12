Romadailynews.it - Lazio, annullati 2 bei gol, rigore negato, resuscita il Parma: 3-1

Rovella fa un fallo, l’arbitro non fischia, il laziale avanza, tira da fuori area: gol, un bel gol. È il primo minuto di gioco, esattamente un minuto e sette secondi. Mentre lafesteggia, trascorrono altri due minuti e il Var si decide a avvertire l’arbitro Zufferli che vale la pena di riguardare l’azione sul monitor. Passano altri tre minuti e il gol viene annullato per il fallo iniziale di Rovella.La regola è questa, ma che razza di regola quella che fa inutilmente correre i calciatori, sprecare un bel gol, causare malori tra i tifosi, nello stadio e a casa, per poi con calma avvertire tutti che il gol non è valido? Se l’arbitro non vede un fallo, cosa che in ogni partita avviene tante volte, perché si dà il potere alla cassazione del Var di bocciare l’arbitro, di mortificare calciatori bravi, di spegnere l’entusiasmo, di rovinare il gioco più bello del mondo?È la stessa regola che fa correre gratis i calciatori per qualche minuto prima di decidersi ad alzare la bandierina del fuorigioco, per rimanere in attesa di capire se l’azione si trasforma in gol.