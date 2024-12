Ilrestodelcarlino.it - La settimana della Costituzione punta dritto sul diritto alla salute

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con il sipario che si è chiuso sull’incontro al teatro di Porto San Giorgio con Laura Daphne Marziali e Paolo Nanni, presenti gli studenti del Liceo artistico e dell’Isc Nardi, è terminata la, che ha occupato, in realtà, due settimane intense e densa di incontri tra le scuole del fermano, facenti parterete del Tavolelegalità. Il tema era l’articolo 32, il, concepito come benessere psicofisico, sociale ,ambientale, economico e declinato come prevenzione, cura e riabilitazione, servizi presenti nel servizio sanitario pubblico nazionale, E’ una esperienza unica quella del Tavolo: da oltre 17 anni i docenti referenti delle scuole decidono il tema costituzionale da trattare, contattano i relatori e si organizza un circuito virtuoso tra scuole, territori e studenti in cui poter incontrarsi per ascoltare, dibattere, confrontarsi, mossi unicamente dal bisogno di approfondire i temi costituzionali.