La proposta di Crosetto contro i violenti in piazza: "Puniamoli anche con sanzioni economiche"

“Iniziano, e da due giorni, con manifestazioni “pacifiche” (in realtà, violente nei modi e nei toni) per esprimere una (presunta) “opinione”. Finiscono con attie attacchi (loro)la Polizia. Attacchie antidemocratici, come tutti quelli che hanno gli occhi per vedere hanno potuto vedere”. Lo ha scritto il ministro della Difesa Guidosu X.“Ora, dato che le pene previste per tali reati, non hanno, evidentemente, abbastanza forza di deterrenza, forse è arrivato il momento di sommare, allepenali, quelleda comminare con la stessa, eguale, determinazione, con cui si comminano, nel nostro ordinamento fiscale e tributario, a persone incensurate e non violente che hanno avuto, nella loro vita, la sola “colpa” di non poter pagare. Lo dico, e lo rivendico, da garantista quale sono” ha aggiunto.