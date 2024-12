Ilgiorno.it - La Confcommercio ora esulta. Telecamere in piazza Costa: area strategica per Cinisello

Lachiede e ottiene lein, uno dei luoghi principali della città e soprattutto una delle aree commerciali più vaste. Unasensibile, con la presenza di decine di locali e negozi, oltre alla presenza di una scuola e di un parco pubblico che in passato sono stati oggetto di vandalismi e furti. Insarà così installato a breve un nuovo circuito di 6, di cui 2 collocate sulla facciata della scuola elementaree 4 posizionate nell’del giardino. Tutte le nuovesaranno collegate alla rete di trasmissione dati, realizzata in fibra ottica e connessa alle diverse sedi di proprietà comunale. Le immagini del sistema di videosorveglianza verranno visualizzate dalla centrale operativa della polizia locale di via Gozzano.