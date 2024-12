Formiche.net - La commissione Ue alla ricerca di un equilibrio politico. Scrive Cangelosi

Ursula von der Leyen ha varato la suanonostante le convulsioni politiche che ne hanno accompagnato la formazione. Il nuovo collegio della Ue appare caratterizzato da un rafforzamento del ruolo della presidenza. In effetti von der Leyen non avrà di fronte personaggi ingombranti come la danese Vestager e l’olandese Timmermans che avevano fatto ombrasua leadership o come Breton che ne contestava neppure tanto velatamente l’approccio accentratore e la mancanza di collegialità.Dal punto di vistala nuovaregistra una maggioranza di centro-destra, anche se bisogna considerare che quattro delle sei presidenze esecutive di peso vanno a due commissari socialisti( la spagnola Ribeira e la rumena Minzatu) e a due liberali di Renew Europe ( il francese Séjourné e la estone Ks).