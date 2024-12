Ilrestodelcarlino.it - K Sport all’esame Monturano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi l’Eccellenza scende in campo per la tredicesima giornata del girone d’andata (ore 14,30). Questo il programma.-KMontecchio Gallo. "Ci aspetta una gara ardua per mille motivi – spiega Matteo Mariani, dg della K– in primis perché ilha una rosa molto competitiva, con individualità importanti per la categoria. In settimana è tornato mister Cuccù a guidare la squadra che conosce molto bene l’ambiente, quindi sicuramente troveremo un gruppo con una linfa nuova, che vorrà fare bene sul proprio campo. Noi arriviamo a questa partita dopo la grande vittoria con il Chiesanuova e dovremo fare la massima attenzione per evitare cali di concentrazione ed affrontare il nostro avversario con la tenacia di un big match. Sicuri assenti della gara Villanova e Perri". Arbitra Mattia Gasparoni (Jesi), assistenti: Matteo Di Tella (Ancona) e Simone Giacomucci (Pesaro).