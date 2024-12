Lanazione.it - Il teatro ora è il Giglio Puccini. Lazzarini: “Lucca e il Maestro riconciliati”

Leggi su Lanazione.it

, 1 dicembre 2024 – Da ieri ildelaggiunge al suo nome anche quello di Giacomo. Giorgio Angelo, amministratore unico del, come quando e perché ha avuto questa idea. “Con l’approssimarsi del centenarioano diventava sempre più urgente riflettere concretamente su tributo che la Città e ildovevano rendere al suo concittadino più illustre. Fu così che sul finire del 2023, si fece strada l’idea di non rinunziare affatto anel nome del, ma di unirlo a quello di Giacomo: in questo modo si univa tradizione a tradizione. Dopo un confronto con il vostro capo redattore Francesco Meucci, ne parlai con Mario Pardini sindaco dinel dicembre del 2023 ed egli mi fece capire che questa volta ci poteva davvero essere la volontà politica di portare a casa il risultato.