Terzotemponapoli.com - Il Napoli a Torino punta alla decima vittoria in campionato

Aspettando: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Dopo l’ennesima ‘settimana tipo’ a Castel Volturno, è il giorno di. La squadra di Antonio Conte sfida dunque i granata di Vanoli, in difficoltà di gioco. E soprattutto di risultati con appena un punto nelle ultime quattro partite ed una solanelle ultime otto sfide e peraltro nel pieno della contestazione della tifoseria verso la proprietà. Il tecnico, come di consueto, a livello comunicativo ha invitato a non sottovalutare la sfida. Ma il suoinevitabilmenteinper confermarsi in testaclassifica almeno per un altro turno. Al di là dei risultati di Atalanta, Lazio, Fiorentina e Inter con le ultime due che si incrociano al Franchi.