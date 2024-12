Ho un tumore È il famoso cantante a raccontarlo in prima persona | State attenti ecco come me ne sono accorto

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ho un”. Il celebreha recentemente condiviso un importante aggiornamento sulla sua salute. Il musicista, noto per la sua potente voce e per i suoi successi con la band, ha rivelato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico laparoscopico per un aggressivo cancro alla prostata lo scorso 1° agosto. Tuttavia, pochi giorni dopo l’operazione, l’uomo ha affrontato una complicazione seria: la sepsi, che lo ha costretto a un ulteriore ricovero d’urgenza. In un post su Instagram, l’artista ha espresso gratitudine per i medici, gli amici e la sua compagna, che lo hanno sostenuto durante questa fase critica.>> “Oddio, si è fatta male”. Paura per Laura Pausini, cade dalle scale durante il concertoIlha spiegato che la sua decisione di cancellare gli impegni musicali del 2024 è stata motivata dalla necessità di dedicare tempo alla sua guarigione fisica, mentale e spirituale.