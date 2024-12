Oasport.it - Frederic Vasseur pensa positivo: “Punti guadagnati nella classifica costruttori, ad Abu Dhabi lotteremo”

Il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, ha emesso i propri verdetti e la Ferrari, grazie al secondo posto di Charles Leclerc alle spalle di Max Verstappen (Red Bull), si è messacondizione di guadagnaresia nei confronti della McLaren che della scuderia di Milton Keynes, tenuto conto del terzo e decimo posto delle MCL38 di Oscar Piastri e di Lando Norris e degli zerodi Sergio Perez, in rapporto anche alla sesta piazza di Carlos Sainz.Una gara particolarmente convulsa con Norris punito per il mancato rispetto delle bandiere gialle, mentre Sainz è stato costretto a fermarsi ai box per una foratura, causata dai detriti presenti in pista. La Sauber di Valtteri Bottas, infatti, ha centrato in pieno lo specchietto perso dalla Williams di Alexander Albon, portando alla criticità descritta anche sulla vettura del madrileno.