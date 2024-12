Tuttivip.it - “Espulsione lunedì in diretta”. Grande Fratello, la decisione-terremoto: “Chi mandano via”

Biagio D’Anelli, noto esperto di gossip, ha recentemente pubblicato un video su Instagram che ha suscitatointeresse tra gli appassionati del, questa volta non italiano. L’influencer ha rivelato di aver ascoltato un messaggio vocale proveniente da un addetto ai lavori del reality. Secondo quanto riportato, nella puntata diprossimo sarebbe prevista l’di un concorrente per gravi offese rivolte a Helena Prestes durante la settimana. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Luca Giglio e Shaila Gatta.Gli autori del programma sembrano intenzionati a prendere seri provvedimenti dopo gli episodi accaduti di recente. Tra questi, una lite particolarmente accesa tra Shaila e Helena, oltre a commenti poco piacevoli rivolti alla modella sia in sua presenza che alle sue spalle.