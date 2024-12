Lopinionista.it - Cristiano De Andrè in tour tra marzo e aprile 2025: aperte le prevendite

MILANO – NelDe André si esibirà in concerto in tutta Italia con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ NEI TEATRI”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Biglietti disponibili qui: https://bit.ly/deandreneiteatri.Il progetto “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉTEATRALE” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo varisold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.Con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉTEATRALE”,De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso.