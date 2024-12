Bubinoblog - BALLANDO CON IL PACCO: MARIOTTO SI APPOGGIA PER SBAGLIO ALLE DOTI DI UN BALLERINO

Leggi su Bubinoblog

con le Stelle festeggia l’ennesimo record di ascolti con quasi il 30% di share nella prima semifinale e manda in tilt i social, a partire da un video che vede protagonista Guillermo.Il decano dei giudici è sparito nell’ultima parte del programma. Al termine dell’esibizione di Amanda Lear, sua grande amica nonché giudice nelle prime edizioni di, l’ha accompagnata fuori.Risate, anede interviste per La Volta Buona e La Vita in Diretta, che vedremo lunedì su Rai1. Poi per alzarsi cerca l’aiuto di un brino ma al posto della mano siperal.Ecco dove eraConLeStelle pic.twitter.com/kKolryAZMH— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 30, 2024L'articoloCON ILSIPERDI UN BRINO proviene da BUBINO.