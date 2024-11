Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 12:30

DEL 30 NOVEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN MEZZO PESANTE FERMO è LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIAIN ESTERNA SI RALLENTA QUI PER TRAFFICO INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONESUDSUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DA TOGLIATT A TOR CERVARASI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA POI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTIM, NELLE DUE DUREZIONILE ALTRE NOTIZIELE NOTIZIE DELLA CAPITALEDOMANI 1° DICEMBRE SARà DOMENICA ECOLOGICA, LA SECONDA DEL PERIODO AUTUNNO INVERNO-2025STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30SONO PREVISTE LE CONSUETE DEROGHE CONSULTABILI SUL NOSTRO SITOIN CHIUSURA IL METEOPRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDALLA TARDA SERATA DI IERI E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICA DI BURRASCA SUI SETTORI COSTIERICON MARREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTESUI CRINALI APPENNINICI VENTI FINO A BURRASCADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral