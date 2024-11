Iodonna.it - Un nuovo spazio educativo a Milano nel quale i bambini da 3 a 6 anni giocano, esplorano e imparano le discipline STEM

, 29 nov. (askanews) – Unlaboratorioper itra i 3 e i 6che vuole in qualche modo essere il primo museo che i piccoli visiteranno nella loro vita. Il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci diha inaugurato Playlab:per il gioco creativo e l’immaginazione. Disturbo da deficit di attenzione: come aiutaree ragazzi nello studio guarda le foto «È un progetto importante – ha detto ad askanews il direttore Fiorenzo Galli – sia per la dimensione, sono circa 400 metri quadri dedicati a quest’area, ed è un progetto che guarda ai bimbi da 3 a 6, perché lì parte una sorta di imprinting per cercare di dare loro la libertà attraverso il gioco, la fantasia, l’immaginazione di suscitare curiosità e con la curiosità poi arriva la conoscenza secondo tutto quello che poi a loro avranno in animo di seguire come vocazione, in senso laico naturalmente, cioè quello che a loro piacerà fare e da qui in poi abbiamo i nostri 14 laboratori per i bimbi ragazzi più grandi.