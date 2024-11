Quotidiano.net - Tff, Holy Rosita di Wannes Destoop è il miglior film

, primo lungometraggio del regista belga, è ildel TorinoFestival 2024. Al centro del- sviluppato dal TorinoLab, laboratorio audiovisivo organizzato dal Museo Nazionale del Cinema - il forte desiderio della maternità, ostacolato dalla famiglia e dalla società, di una giovane donna belga,(Daphne Agten), con il grave problema di sovrappeso. "Il mio amore per gli emarginati - spiega il regista - è la ragione principale per cui voglio raccontare storie e fare. Voglio dare luce a contesti e persone che troppo spesso rimangono nell'ombra e che il cittadino medio giudica senza sapere davvero cosa si cela dietro. Con, ho voluto raccontare una storia commovente e piena di speranza, una storia di madri e figli, di anime vulnerabili, etichettate come emarginati dalla società, ma che hanno comunque diritto alla felicità".