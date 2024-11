Lanazione.it - Teatro Cavriglia. Arrivano Fresi. Ballantini e Pivetti

Leggi su Lanazione.it

Veronica, Dario, Stefano, Beatrice Visibelli, Giampietro Ingrassia, sono alcuni dei protagonisti della stagione 2024/25 delComunale di. Un cartellone di sei appuntamenti fino ad aprile con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione e la Fondazione Toscana Spettacolo. Si parte il 28 dicembre alle 21.30 con il gospel di Jp & the Soul Voices, un gruppo che ha base nella zona centrale della Florida, nel profondo sud degli Stati Uniti. Il leader e fondatore “JP” Polk è un pastore e musicista con esperienze in ambito nazionale e internazionale. Il concerto viene proposto in collaborazione con Toscana Gospel Festival XXVIII edizione. Mercoledì 8 gennaio alle 21.30, Stefanoporta in scena Dioggene.