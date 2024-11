Zonawrestling.net - SmackDown 29.11.2024 Il confronto CM Punk – Roman Reigns

Benvenuti all’analisi dello show della WWE andato in scena dal Delta Center di Salt Lake City, Utah. Una puntata ricca di azione con il main event che determinerà il vantaggio numerico nel WarGames match maschile di Survivor Series, oltre ad un faccia a faccia trae CM.Il segmento di apertura vede il team face per il WarGames femminile (Bianca Belair, Naomi, Iyo Sky, Bayley e Rhea Ripley) entrare sul ring. Ripley prende il microfono e ammette che è ovvio che non sono tutte amiche, ma che questo non importa perché domani entreranno in uno dei match più pericolosi della WWE e ognuna di loro ha qualcuno con cui vuole regolare i conti. Naomi, chiamando Rhea “big mama”, promette che Nia Jax e le sue “lap dogs” otterranno quello che si meritano. Bianca ricorda che una di loro ha messo KO Jade la settimana scorsa.