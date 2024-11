Sport.quotidiano.net - Serie A: la metà delle squadre del nostro campionato è di proprietà americana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 30 novembre 2024 – Continua l’espansionedel Nord America inA, con il Verona che è molto vicino ad essere la prossima società diA che passerà ad un fondo americano. Intorno alla fine del 2024, infatti, dovrebbe essere ufficializzata la cessione della società al fondo texano Presidio Inventors, per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. La società in questione ha sede ad Austin, in Texas, e opera in vari settori, dalla finanza all’immobiliare, passando per l’entertainment e le tecnologie. I discorsi riguardo la cessione del club scaligero vanno avanti ormai da un anno e, tra alti e bassi, la fumata bianca sembra essere vicina, con il prossimo mese che sarebbe stato indicato come quello decisivo per il cambio di. Il progetto degli americani comprenderebbe il rilancio del brand a livello sportivo e finanziario e anche la costruzione del nuovo stadio, in modo da offrire ai tifosi un impianto più moderno e funzionale rispetto all’attuale Bentegodi, in attività dal 1963.