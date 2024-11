Lettera43.it - Secondo i servizi tedeschi la Russia sta cercando di influenzare le elezioni in Germania

Lastadileche si terranno inil 23 febbraio. A lanciare l’allarme è l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Verfassungsschutz),cui il Cremlino si sta adoperando per «diffondere dubbi sul processo elettorale» e «screditare miratamente candidati scomodi» per Mosca. La campagna elettorale, sottolineano i, rischia di «essere inquinata da tentativi di influenze da parte di potenze straniere».LEGGI ANCHE:, Merz favorito per il dopo Scholz ma resta l’incognita delle alleanzeLa bandiera tedesca sul Bundestag (Getty Images).I tentativi di interferenza russi e l’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza atlanticaNei giorni scorsi Bruno Kahl, capo delo federale di intelligence tedesco (Bundesnachrichtendienst), ha dichiarato che gli atti di sabotaggio di Mosca contro obiettivi occidentali potrebbero spingere la Nato a invocare la clausola di difesa prevista dall’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza atlantica, che impegna tutti i Paesi membri a venire in aiuto di qualsiasi Stato la cui sovranità o il cui territorio siano attaccati.