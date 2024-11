Donnaup.it - Se ne mangi un pezzo così: rafforza le difese e la digestione e abbassa colesterolo e glicemia

Leggi su Donnaup.it

Se neunlee laLo zenzero è una radice dal sapore piccantino molto particolare. Si può adoperare in cucina per salse, zuppe, secondi piatti e anche per certi dolci. Ma il suo uso non è certo limitato ai fornelli, da tempo immemore, infatti, lo adoperano in tutto il mondo anche per le sue virtù curative.Per esempio: aiuta a prevenire la stipsi, può alleviare il mal di pancia, può favorire e migliorare la.Ma vediamo più da vicino quali sono i benefici che questa radice può offrire alla nostra salute.Se neunabbassiZenzero: 6 benefici se neunogni giornoUno. Migliora la circolazioneLo zenzero contiene magnesio e zinco, fondamentali per la circolazione del sangue.