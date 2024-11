Ilfogliettone.it - Ribelli siriani conquistato il centro di Aleppo, oltre 200 morti. Turchia e Israele in allerta

In un’operazione lampo, iguidati dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) affermano di aver raggiunto ildi, una delle città strategiche più importanti della Siria. La notizia, riportata da varie fonti internazionali tra cui il Times of Israel, ha spinto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a convocare una riunione speciale sulla sicurezza per discutere degli sviluppi nella regione.La situazione sul campoMercoledì scorso, le forzehanno lanciato un’offensiva su larga scala contro le postazioni governative nella provincia settentrionale di, sotto il controllo del regime di Bashar al-Assad, supportato da Iran e Russia. Dopo tre giorni di intensi scontri, gli insorti hanno dichiarato di aver preso il controllo del quartier generale della polizia e dell’edificio del governatorato ad, proclamando anche un coprifuoco in città, secondo quanto riportato da Sky News Arabia.