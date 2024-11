Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, rissa tra tifosi: nove identificati e denunciati

San Pancrazio (), 30mbre 2024 – Lo scorso 15 settembre, mentre si disputava l’incontro di calcio, valevole per il campionato di prima categoria, tra il San Pancrazio ed il Bagnacavallo, all’esterno dell’impianto sportivo i sostenitori delle due squadre, almeno un centinaio, si scontrarono violentemente con sassi, catene, bastoni e lanciando alcuni fumogeni. Alcunisugli spalti ripresero le immagini degli scontri, a seguito dei quali si registrarono anche diversi feriti. Sul posto intervennero diverse pattuglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Per tale episodio, le indagini sono state portate avanti dai militari della Stazione dei carabinieri di Russi, in collaborazione con i colleghi di Bagnacavallo ed il personale della Digos della Questura di