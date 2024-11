.com - Promozione / Il Barbara Monserra batte l’Appignanese (2-1), il Sassoferrato Genga subisce il Tavullia Valfoglia (0-3)

Tre punti importantissimi in chiave salvezza per la squadra di Mancini. Troppo forte l’undici pesarese per le attuali possibilità dei sentinatiVALLESINA, 30 novembre 2024 – Tre punti importantissimi in chiave salvezza per la squadra di Mancini checon merito l’Appignaznese. Troppo forte invece l’undici pesarese per le attuali possibilità del– Pigliapoco, Zoppi, Spezie, Coltorti, Omenetti, Serpicelli, Cancellieri (Gnahe), Falasconi Petromilli), Ubertini, Gianlorenzi (Buratti), Castignani. All. ManciniAPPIGNANESE – Giachetta, Zitti (Medei), Fermani, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Rapaccini, Gagliardini, Raponi (Gesuelli), Jayed (Pasquili), Carboni. All. CanesinARBITRO – Bartomioli di PesaroRETI – 15? Castignani, 35? Carboni, 88? Ubertini su rigorePartono meglio gli ospiti che pressano alti impedendo ogni fraseggio ai padroni di casa ma al 9? Gianlorenzi trova a sinistra Castignani che la mette dentro per Falasconi, tiro sporco che sfiora il palo alla destra del portiere.