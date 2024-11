Iodonna.it - Per chi vuole conoscere l'altra faccia dell'Irlanda

Leggi su Iodonna.it

PICCOLE COSE COME QUESTEGenere: dramma cattolico-concentrazionarioRegia: Tim Mielantis. Con Cillian Murphy, Eileen Walsh, Emily Watson, Zara Devlin, Clare Dunne, Patrick Ryan, Peter Claffey, Sarah Morris Il ritorno di Cillian Murphy con l’intimista “Piccole cose come queste” X Leggi anche › “Mamme e non mamme”, il Teatroe Donne di Firenze mette in scena le nostre contraddizioni Ambientato nel 1985, nella cittadina irlandese di New Ross, il film racconta la presa di coscienza del venditore di carbone Bill Furlong (Cillian Murphy) quando si accorgee condizioni in cui sono tenute le ospitia locale “casa Maddalena”, parte di un’organizzazione caritatevole per orfane e madri nubili gestita dalla Chiesa cattolica come prigione rieducativa.