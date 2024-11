Ilfoglio.it - “Non vorresti mica avere una madre logica?”. La grandezza di Mansfield

Piante che fioriscono ogni cent’anni e tutte quelle stelle, perline, bollicine che accendono l’aria e il cielo: la raccolta di racconti di Katherine, Pura felicità, mantiene la promessa del titolo in ognuna delle sue lucenti righe, sia che riguardino la pulsante saga familiare dei Burnell sia che raccontino dei turbamenti sociali, etici e esistenziali della giovane Laura mentre, nel paradiso in terra del prato di casa, prepara “La festa in giardino” ma non riesce a non pensare al pover’uomo morto pochi metri più in là. Slanci e battute d’arresto, sensualità e un amore per il mondo pervicace nonostante la scoperta della fine tragica delle cose, mentre la natura, insolente, non smette di rigenerarsi sono la materia di cui la grande scrittrice neozelandese alimenta le sue storie. Sara De Simone e Nadia Fusini hanno fatto un lavoro eccellente nel restituirci tutta ladi, ormai salva dall’ombra che inspiegabilmente la lambiva, in questa raccolta di racconti – ci sono anche delle foto, l’immersione è assoluta – pubblicata da Feltrinelli.