Mistermovie.it - Mister Movie | Dwayne Johnson ha usato una tuta per “ingrossarsi” in Oceania 2

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.“The Rock”ha intrapreso un viaggio emozionante e fisicamente impegnativo per dare vita al semidio Maui nella versione live-action del classico Disney del 2016. L’attore e wrestler 52enne, noto per il suo fisico imponente, ha recentemente rivelato che il suo aspetto muscoloso per il ruolo è stato in parte merito di una specialerealizzata su misura.Un Costume Speciale per un’Interpretazione RealisticaDurante un’intervista con Extra,ha spiegato che la sua impressionante trasformazione fisica è dovuta a un costume meticolosamente progettato, che riproduce alla perfezione la muscolatura del personaggio. “Quel costume ha richiesto molto tempo per essere indossato”, ha confessato. Ha anche aggiunto, con un pizzico di umorismo, che l’effetto è stato così realistico da far credere a molti che si fosse realmente “ingrossato” per il ruolo.