Ministero della Salute in arrivo il piano pandemico

Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alla circolazione dell’influenza aviaria e alle preoccupazioni espresse da alcuni esperti sulla mancanza di un, ilprecisa che la situazione è sotto controllo come previsto dal PanFlu che oggi è ilin vigore, fino alla definitiva approvazione delper il controllo dei virus respiratori.“Il PanFlu, in ogni caso, mantiene attivo un sistema capillare di sorveglianza dei virus respiratori (RespiVirNet) che si basa sulle rilevazioni dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Laboratori di Riferimento Regionale. La sorveglianza è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il sostegno del. Dai dati di questa sorveglianza, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,8 casi per mille assistiti (7,2 nella settimana precedente), ma minore di quello osservato nella stessa stagione dello scorso anno (9,7 nella settimana 2023-47).