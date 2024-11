Sport.quotidiano.net - Il Milan vince e convince. Reijnders: “Lottiamo per lo scudetto”, Fonseca esulta: “Gara ottima”

o, 30 novembre 2024 – Doppietta all’Empoli, sei reti in stagione: è ovviamente Tijjaniil protagonista assoluto del 3-0 delai toscani. L’olandese sorride per la prestazione, ma con la testa già al match di venerdì con l’Atalanta sente il valore del momento: “Alcontano i titoli, e noi vogliamo lottare per lo. Ecco perché non possiamo essere soddisfatti per la nostra classifica. Continueremo a lottare per migliorare la nostra posizione”. Nessun pensiero personale: “Il gol è importante. Ma non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare a spingere”. AC’s forward Rafael Leao (R) and Empoli’s defender Saba Goglichidze struggle for the ball with during the Italian Serie A soccer match between ACand Empoli at the Giuseppe Meazza stadium in, Italy, 30 November 2024.