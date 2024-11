Humanity 1 a Marina di Carrara | a bordo 195 persone

Leggi su Corrieretoscano.it

DI1 adi: a1951 adi, aci sono 195. L’arrivo previsto lunedì pomeriggio 2 dicembre.Serena Arrighi, sindaca di: “Grazie fin da ora, e ancora una volta, a tutte le donne e gli uomini che, con il coordinamento della Prefettura, stanno già lavorando in Comune, in porto e alla Imm per accoglierli nel migliore dei modi”L’arrivo, rende nota il Comune toscano, previsto intorno alle 15 alla banchina Taliercio del porto didi. L’imbarcazione della ong Sossta facendo rotta verso lo scalo apuano con a195soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Dalla banchina Taliercio i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-fiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento.