Da Elon Musk a Cesare Cremonini, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Pubblicato il rapporto sulla mobilità “Audimob”, che analizza le abitudini degli italiani in riferimento al metodo più utilizzato per spostarsi. Tra i dati emersi, la crescita del numero dei veicolistrade che ha superato ormai i 40 milioni. Nei giorni scorsi Milano è stata protagonista di una guerriglia urbana che ha coinvolto il quartiere Corvetto, con i manifestanti che hanno messo a ferro e fuoco il quartiere. In Medio Oriente, intanto, è stato stipulato un cessate il fuoco, entrato in vigore alle 4 ora locale del 27 novembre. Mentre la naveMarina militare italiana Amerigo Vespucci è in navigazione verso la 28esima tappa del Tour Mondiale Vespucci che promuove il Made in Italy, l'imprenditore americanoè tornato ad attaccare su X l'Europa, stavolta rivolgendosi alla Commissione Ue.