AEW | Ecco come verrà gestito il ritorno di Kenny Omega

è pronto a tornare sul ring dopo più di un anno di assenza. L’ultima apparizione dell’ex campione AEW risale a dicembre 2023, quando un grave caso di diverticolite lo ha costretto a fermarsi.ha subito un intervento chirurgico a maggio e da allora ha lavorato per tornare in forma.Perché ilin NJPWDave Meltzer ha analizzato nel dettaglio ildi. Il primo aspetto riguarda l’avversario scelto:“È molto interessante perché Kidd ha uno stile molto fisico e, considerando l’angle che ha portato al match con una rissa nel backstage, dovrà essere un match stile brawl ad alta intensità.”Sulla scelta di far tornarein Giappone, Meltzer ha spiegato:“Molte persone hanno sollevato la questione del perchéfaccia il suo primo match in New Japan, ma lo show del 5 gennaio è uno show congiunto con AEW e in un certo senso è considerato il debutto show dell’AEW in Giappone, dove il suoavrebbe più significato.