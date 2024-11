Abodi | Gravina? Tante cose non fatte negli ultimi quattro anni

Leggi su Sportface.it

? Non sono affascinato dalle vicende personali, a me interessa che il sistema migliori. È chiaro che poi tutto cammina sulle gambe delle persone, d’altro canto c’è un sistema nello sport e nella società democratico. Mi auguro che comunque vada nei prossimisi facciano tutte leche non sono statenei 4precedenti: perché sonolenonnei 4precedenti”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea, intervenuto a Radio CRC. E sulla Legge Melandri: “Una prima bozza entro la fine dell’anno della Melandri sarà pronta, dopodiché inizierà il confronto con tutti i soggetti interessati, quindi poi informeremo anche il Coni, la Federazione, la Lega ed, attraverso essa, i club. È un modello che non riguarda soltanto la nuova frontiera tecnologica, che rende necessario un ammodernamento di una legge che ha fatto bene il suo tempo, ma che oggi deve predisporsi alla contemporaneità.