Zancan | Taremi un tema per l’Inter! Ecco cosa serve

Le prestazioni di questo inizio di stagione hanno sollevato qualche dubbio dei tifosi delsu Mehdi. Dell’iraniano e, più in generale, del percorso dei nerazzurri ha parlato a Sky Sport il giornalista FedericoATTACCO DA ANALIZZARE – Federicoapre così la sua analisi sull’attacco del. Focalizzandosi in particolar modo sulle prestazioni di un Mehdiche, fin qui, non ha reso quanto ci si aspettasse. Queste le parole del giornalista a riguardo: «Il. Per la stima che ho di lui, mi aspettavo di più. Soprattutto dal punto di vista realizzativo. Ha potenziale e doveva essere lui il salto di qualità per. Ha fatto un solo gol, su rigore, contro la Stella Rossa. Non ha inciso. E nelle rotazioniun terzo attaccante credibile. Correa ha fatto una grande partita col Verona, ma non è in Champions League.