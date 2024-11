Tvplay.it - WWE Survivor Series 2024: la card completa dell’evento

Leggi su Tvplay.it

Uno degli eventi più affascinanti e particolari sta per tornare in casa WWE.: WarGames è alle porte e si svolgerà alla mezzanotte italiana fra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, direttamente dalla Rogers Arena di VancouverI WarGames, format emozionante e ricco di sorprese, prevedono dei match a squadre. Nei classici 5 contro 5, una costante di(arrivato alla trentottesima edizione), sono previsti due ring uniti e delimitati da una Steel Cage. Le Superstar entreranno sul ring a intervalli regolari, una dopo l’altra, per creare uno spettacolo unico. Di seguito la.WWEWarGames(TVPlay.it)Women WarGames Match (Rhea Ripley, Bayley, Bianca Belair, Naomi e Iyo Sky vs Liv Morgan, Nia Jax, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton e Candice LeRae: sarà Bayley a sostituire l’infortunata Jade Cargill in questo classico 5 vs 5 femminile.