Romadailynews.it - Turista rapinato a via del Colosseo: quattro arresti

Leggi su Romadailynews.it

Fermatigiovani per rapina aggravata ai danni di untedesco. Refurtiva e coltello sequestrati.Roma, 29 novembre – I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro hanno arrestatogiovani tunisini, un 19enne e tre 18enni, accusati di rapina aggravata in concorso ai danni di untedesco di 30 anni.L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via del.La vittima, mentre passeggiava, è stata accerchiata daiche, minacciandolo con un coltello puntato alla nuca, lo hanno picchiato e derubato del portafoglio contenente 385 euro in contanti. Dopo il furto, iri si sono allontanati a piedi.Il, che non ha richiesto assistenza medica, ha fornito ai Carabinieri una descrizione dettagliata degli aggressori, permettendo loro di individuarli e fermarli poco distante, in largo Gaetano Agnesi.