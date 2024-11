Gaeta.it - Tunisair Express lancia la nuova rotta Catania-Tunisi: collegamenti diretti dal 20 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterespande la sua offerta nel Mediterraneo, aggiungendo un nuovo volo diretto tra. Questaavrà inizio il 20e verrà effettuata due volte a settimana, ogni venerdì e domenica. Questa decisione rappresenta un significativo passo per la compagnia aerea, che punta a consolidare la sua presenza in Sicilia, dove già opera il volo per Palermo.Dettagli sullaA partire dal 20, i viaggiatori siciliani avranno l’opportunità di usufruire dicon la capitalena,. Il volosarà attivo il venerdì e la domenica, consentendo così di organizzare brevi viaggi o weekend ina facilmente. Questa apertura risponde in particolare alla crescente domanda dituristici da parte dei tour operator.