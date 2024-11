Gaeta.it - Trionfo del Club ’78 di Torre Annunziata nel Taekwondo: Secondo posto in classifica europea

Facebook WhatsAppTwitter Il’78 disi è affermato come una delle realtà più solide nel panorama delinternazionale. A Busto Arsizio, il 23 e 24 novembre, i combattenti dell’Unitam Song Moo Kwan Italia hanno messo in mostra le loro abilità, conquistando ilassoluto nellaper società. Gli atleti oplontini hanno ottenuto un totale di nove medaglie d’oro, quattro argenti e un bronzo, segnando un’importante tappa per la squadra.Una competizione di alto livelloL’evento ha riunito oltre 400 partecipanti provenienti da diversi paesi europei e da importanti realtà del Nord Italia. Il’78 ha schierato nove atleti sotto la direzione del GM Franco Cirillo, C.N. 8° Dan, impegnandosi in gare di “forme” e “combattimento”. L’importanza della competizione è aumentata a causa dell’assenza di alcune squadre, come quella tedesca, costretta a rinunciare per motivi di salute, e la rappresentativa marocchina che non ha potuto ottenere in tempo il visto d’ingresso.