Secoloditalia.it - Totti sarà sentito in Procura: è indagato per omessa dichiarazione dei redditi. La versione dell’ex calciatore

Leggi su Secoloditalia.it

Ladi Roma ha iscritto nel registro degli indagati l’exFrancescoper il reato didi una parte dei. L’accusa, di cui scrive oggi il quotidiano la Verità, è legata ad una attività della Guardia di Finanza sui continumero 10 della Roma da cui emergerebbero alcune apparizioni pubblicitarie per le qualinon avrebbe aperto un’apposita partita Iva, pur essendo per lui gli spot un’attività non occasionale. Si tratta di un “debito” di poche migliaia di euro che però tra sanzioni e interessi avrebbe raggiunto i 200 mila euro.L’indagine delladi Roma potrebbe tuttavia dirigersi verso l’archiviazione. Stando a quanto riporta Il Giornale, il sospetto degli agenti della guardia di Finanza hanno mostrato i propri sospetti dopo aver appreso della mancata apertura di una partita iva al fine di ricevere in modo corretto le retribuzioni per alcune prestazioni pubblicitarie.