Abruzzo24ore.tv - Sociale: Santangelo, ok ad avviso che rimborsa spese a malati oncologici

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - C’è tempo fino al 29 dicembre per presentare domanda per ottenere un contributo economico se all’interno del nucleo familiare è presente un componente affetto da patologia oncologica. È quanto stabilisce il nuovoche l’assessorato alle Politiche sociali ha pubblicato stamane in coerenza con quanto stabilisce la legge regionale 24/2023. “La grande novità di quest’anno – sottolinea l’assessore Roberto– è il raddoppio della dotazione finanziaria dell’, passata da 100 a 200 mila euro. Questo significa che salirà il numero delle famiglie che beneficeranno del contributo, anche se l’anno scorso la Giunta regionale riuscì parimenti a finanziare tutte le domande con i requisiti di legge. Quest’anno con un impegno finanziario raddoppiato diamo un punto di certezza che porterà fiducia in quelle famiglie bisognose di un supporto economico per far fronte alleordinarie, extra sanitarie, che si patiscono con l’attuazione della cura”.