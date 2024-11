Smart working per il Giubileo Di Genesio Pagliuca | Bocciata la nostra mozione

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 29 novembre 2024 – Nel Consiglio Comunale di mercoledì 27 novembre, abbiamo presentato unaper promuovere uno strumento concreto: un Accordo Quadro sulloin occasione del”. Così, in una nota stampa, il capogruppo PD, Ezio Di.“L’avvio del, nei prossimi mesi, aggraverà ulteriormente una situazione di traffico già insostenibile – spiega il capogruppo – nell’area metropolitana, compreso il Comune di Fiumicino. Non è una novità che i cittadini convivono quotidianamente con disagi crescenti. Laproposta mirava a dare una risposta pratica e immediata, incentivando il lavoro da remoto per i dipendenti comunali e tutti i lavoratori residenti o impiegati nel nostro territorio.Non parliamo di fantascienza. Altri Comuni si sono già mossi, siglando Accordi Quadro con le principali Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL) e Datoriali (Unindustria, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Legacoop, CNA, Confcooperative, AGCI).