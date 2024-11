Lapresse.it - Sciopero generale 29 novembre, a Torino scontri tra antagonisti e polizia

Leggi su Lapresse.it

Durante la manifestazione regionale contro la manovra a, sotto la prefettura, uno spezzone del corteo, formato da circa 200 studenti, si è avvicinato, lanciando uova e fumogeni contro le forze dell’ordine. Il corteo ora prosegue per le vie del centro. Un gruppo di manifestanti, appartenente allo “spezzone sociale” che tradizionalmente compone i tornei torinesi, ha tentato di rompere il cordone delle forze dell’ordine per fare irruzione nella stazionePorta Nuova: i manifestanti si sono staccati dal corteo principale delloin corso in città, deviando dal percorso e si sono diretti verso la stazione.Il tentativo di irrompere all’interno ha determinato azioni di contenimento e respingimento da parte delle forze dell’ordine, anche con manganellate.