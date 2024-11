Ilnapolista.it - Rrahmani regista arretrato, è il calciatore del Napoli che ha giocato più palloni (CorSport)

è ilre delche hapiùin stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport che evidenzia come il difensore sia l’unicore delnella top-10 per passaggi totali, passaggi riusciti, duelli aerei e duelli aerei vinti.In Serie Aè l’unico azzurro nella top ten passaggi totali, passaggi riusciti, duelli aerei e duelli aerei vintiScrive il Corriere dello Sport:«Dopo l’orribile anno post scudetto, una storia ogni volta più brutta della precedente,è tornato su livelli altissimi: lui e Buongiorno sono una coppia completa, perfettamente integrata, sanno rompere la linea e marcare. Terra e aria. Difensori vecchio stile per il rendimento difensivo e gli interventi, e poi moderni nella gestione del pallone e nella costruzione. I dati non mentono.