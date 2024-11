Romadailynews.it - Roma, sequestrati 55 chili di droga: arrestati due corrieri

Operazioni distinte della Guardia di Finanza portano al sequestro di hashish e cocaina per un valore di oltre 3,2 milioni di euro., 29 novembre – Due operazioni della Guardia di Finanza del comando provinciale dihanno portato all’arresto di duedellae al sequestro di 55di stupefacenti.La, composta da hashish e cocaina, avrebbe generato proventi superiori a 3,2 milioni di euro per le organizzazioni criminali.Nel primo intervento, i finanzieri del nucleo operativo metropolitano hanno fermato un’auto in sosta nell’area di servizio Salaria Est, sulla diramazioneNord.All’interno del veicolo, nascosti in un doppiofondo del telaio, sono stati scoperti 25di hashish confezionati in modo originale, con involucri a forma di cornetti di gelato e ghiaccioli.