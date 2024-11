Gaeta.it - Restauro in corso per il Campanile di Cerveteri: il simbolo storico riacquista vita

Negli ultimi giorni, i cittadini dihanno rivolto la loro attenzione verso un importante oggetto della loro cultura: ildi Santa Maria Maggiore. Con l'avvio di lavori diche hanno portato alla copertura della parte superiore della torre con un telo, l'attenzione è tornata su questomonumento,del patrimonio architettonico locale.ildi: un elemento di storia e culturaIldiè una struttura di notevole importanza storica e culturale. La torre campanaria, che si eleva per circa 22 metri e si trova all'angolo nord di via del Lavatore, rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità locale. Oltre a essere un luogo di culto, ilha vissuto neldei secoli numerosi rimaneggiamenti e riparazioni, diventando un testimone della storia della città.