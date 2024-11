Calciomercato.it - Ranieri mette Hummels al centro: ecco cosa è successo con il difensore tedesco

Le ultime su Matsin casa Roma. Le scelte dell’allenatore giallorosso e il destino dell’ex centrale del Borussiaha fatto una scelta chiarandoaldella difesa e della Roma. Lo ha rilanciato come calciatore simbolo, cancellando con un click la gestione di Juric che prevedeva per ilsolo tanta panchina. Di fatto, ora il 35enne ha le chiavi del reparto arretrato e dello spogliatoio perché, per il tecnico romano, il suo carisma e la sua personalità in questo momento sono fondamentali.alcon il– calciomercato.itLa squadra ha bisogno di giocatori esperti e vincenti come lui e, soprattutto, di cambiare alcuni equilibri. Arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo l’addio ai gialloneri, ieri l’ex Borussia Dortmund ha segnato la rete nel 2-2 trascinando di fatto i romanisti nel finale.